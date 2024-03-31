Прочие условия
- Стоимость услуг зависит от выбранного тарифного плана.
- Абонентская плата взимается в полном объеме при подключении услуги.
- Последующие списания абонентской платы будут происходить в то же число каждого календарного месяца.
- Если услуга подключена 31 числа месяца, то списание абонентской платы в месяцах, в которых нет 31 числа, будет происходить в последний день месяца.
- Если в момент списания абонентской платы на счете недостаточно средств, то до пополнения счета и списания платы, действие услуги будет заблокировано.
- Услуги действуют в поездках по России.
- Услуги действуют только при использовании официальных приложений и веб-сайтов.
- Страницы, содержащие контент других сайтов, расходуют основной пакет интернет трафика.
- Услуги не действуют при использовании VPN, прокси-сервера или инструментов сжатия трафика.
- При исчерпании основного и дополнительных пакетов трафика доступ к сервисам не гарантируется.
- При невозможности списания очередной абонентской платы по тарифу действие услуг блокируется до пополнения счета и списания абонентской платы. После пополнения счета и списания абонентской платы по тарифу действие услуг будет продлено на период блокировки.