Top.Mail.Ru

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Телеграм при нуле
Безлимитный трафик
До 99% оплата бонусами

Прочие условия

  • Стоимость услуг зависит от выбранного тарифного плана.
  • Абонентская плата взимается в полном объеме при подключении услуги.
  • Последующие списания абонентской платы будут происходить в то же число каждого календарного месяца.
  • Если услуга подключена 31 числа месяца, то списание абонентской платы в месяцах, в которых нет 31 числа, будет происходить в последний день месяца.
  • Если в момент списания абонентской платы на счете недостаточно средств, то до пополнения счета и списания платы, действие услуги будет заблокировано.
  • Услуги действуют в поездках по России.
  • Услуги действуют только при использовании официальных приложений и веб-сайтов.
  • Страницы, содержащие контент других сайтов, расходуют основной пакет интернет трафика.
  • Услуги не действуют при использовании VPN, прокси-сервера или инструментов сжатия трафика.
  • При исчерпании основного и дополнительных пакетов трафика доступ к сервисам не гарантируется.
  • При невозможности списания очередной абонентской платы по тарифу действие услуг блокируется до пополнения счета и списания абонентской платы. После пополнения счета и списания абонентской платы по тарифу действие услуг будет продлено на период блокировки.

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ООО «Сбербанк-Телеком» использует cookie (файл с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов и удобства посетителей сайта.
Сбербанк-Телеком серьёзно относится к защите персональных данных — ознакомьтесь с условиями и принципами их обработки.
Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

Я даю свое согласие ООО «Сбербанк-Телеком», с местом нахождения: г. Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19 (далее — Оператор), на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, в том числе автоматизированные, своих персональных данных в специализированной электронной базе данных о моих контактных данных, которые могут быть использованы Оператором при информировании меня о продуктах и услугах, предложения мне продуктов и услуг Оператора, и в целях участия в опросах/анкетировании, проводимых Оператором для изучения и исследования мнения клиентов о качестве обслуживания и услугах Оператора, при условии гарантии неразглашения данной информации третьим лицам.

Я согласен на предоставление мне информации и предложение продуктов путем направления почтовой корреспонденции, посредством электронной почты, телефонных обращений, SMS-сообщений.

Данное согласие действует с момента подписания настоящего заявления в течение срока предоставления Оператором услуг и пяти лет после прекращения указанных услуг. По истечении указанного срока действие настоящего заявления считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии у Оператора сведений о его отзыве.

Вы можете в любой момент отозвать согласие на обработку персональных данных посредством письменного уведомления Оператора по адресу электронной почты privacy@sberbank-tele.com или на адрес: 117977, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных», при этом вы осознаете, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 — 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Закона о персональных данных.

Подробнее об условиях обработки персональных данных можно узнать в Политике обработке персональных данных.

Понятно

Я даю свое согласие ООО «Сбербанк-Телеком», с местом нахождения: г. Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19 (далее — Оператор), на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, в том числе автоматизированные, своих персональных данных с целью поиска кандидатов на вакантную должность.

Я согласен на предоставление мне информации и предложение продуктов путем направления почтовой корреспонденции, посредством электронной почты, телефонных обращений, SMS-сообщений.

Данное согласие действует с момента подписания настоящего заявления до принятия решения по трудоустройству, или отказу в трудоустройстве кандидату на вакантную должность.

Вы можете в любой момент отозвать согласие на обработку персональных данных посредством письменного уведомления Оператора по адресу электронной почты privacy@sberbank-tele.com или на адрес: 117977, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных», при этом вы осознаете, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 — 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Закона о персональных данных.

Подробнее об условиях обработки персональных данных можно узнать в Политике обработке персональных данных.

Понятно

Согласие на обработку персональных данных для посетителей сайта.

Продолжая работу на сайте я выражаю свое согласие ООО «Сбербанк-Телеком» (адрес: 117977, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) на автоматизированную обработку моих персональных данных (файлы cookie, сведения о действиях пользователя на сайте, сведения об оборудовании пользователя, дата и время сессии), в том числе с использованием метрических программ Яндекс.Метрика, Google Analytics, Firebas Google, с совершением действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача (предоставление, доступ), в том числе трансграничная, партнёрам ООО «Сбербанк-Телеком», предоставляющим сервис по указанным метрическим программам. Обработка персональных данных осуществляется в целях улучшения работы сайта, совершенствования продуктов и услуг ООО «Сбербанк-Телеком», определения предпочтений посетителя сайта, предоставления целевой информации по продуктам и услугам ООО «Сбербанк-Телеком» и его партнёров.

Настоящее согласие действует с момента его предоставления и в течение всего периода использования сайта.

В случае отказа от обработки персональных данных метрическими программами я проинформирован о необходимости прекратить использование сайта или отключить файлы cookie в настройках браузера.

Понятно

Я даю свое согласие ООО «Сбербанк-Телеком», с местом нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 (далее — Оператор) на обработку моих персональных данных, в следующем составе: фамилия, имя, отчество; абонентский номер (номер мобильного телефона); адрес электронной почты; информация о моих действиях на сайте и (или) мобильном приложении Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; информацию об идентификаторе клиента, формируемом ПАО «Сбербанк» (Сбер ID), включая информацию о бонусном балансе «СберСпасибо»; информация об оплате товаров и продуктов, заказанных на сайте; информация о наличии и сроке действия подписки «Сбер Прайм»; информация о наличии бонусов от компаний партнёров для предоставления мне скидок при покупке товаров и услуг для следующих целей:

  • определение меня в качестве клиента Банка, Компании группы Банка, Партнера Банка;
  • персонализация предложений по продуктам Банка, продуктам Компаний группы Банка, продуктам Партнеров Банка;
  • формирование персональных предложений Оператора и третьих лиц, а также предоставление информации о них способами, предусмотренными п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: автоматизированная и неавтоматизированная (смешанная) обработка с совершением следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление и уничтожение.

Настоящее согласие действует со дня его подписания и действительно в течение срока пользования услугами, а также в течение 3 (трех) лет после прекращения.

Вы можете в любой момент отозвать согласие на обработку персональных данных посредством письменного уведомления Оператора по адресу электронной почты privacy@sberbank-tele.com или на адрес: 117977, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных», при этом вы осознаете, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 — 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Закона о персональных данных.

Подробнее об условиях обработки персональных данных можно узнать в Политике обработке персональных данных.

Понятно

Предложение действительно с 20.08.19 по 30.09.19 г. для Участников Программы «Спасибо от Сбербанка» (действует с 12.11.11 г. и не ограничена сроком). Организатор - ПАО Сбербанк (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Подробнее: spasibosberbank.ru) и заключается в возможности обмена Накопленных в Программе Бонусов на скидку услуг связи, предоставляемых Партнером Программы: ООО «Сбербанк-Телеком, ОГРН: 1167746305430, 117997, г. Москва, ул. Вавилова д.19. Бонусы начисляются только при пополнении баланса через мобильное приложение «СберМобайл» при оплате картой Сбербанка. Для получения скидок с использованием Бонусов Участник обязан совершить расходную операцию, минимальная сумма которой составляет 1 (Один) рубль. Количество единовременно используемых Участником Бонусов должно быть равным или превышать 300 (триста) Бонусов. Подробнее на: spasibosberbank.ru/partners/sbermobile. Информация о 99% скидки приведена в качестве примера. В случае, если первоначальная стоимость услуги составляет 1000 руб., то для получения скидки Участнику необходимо Списать 990 Бонусов. Термины с заглавной буквы употребляются в значении, определенном в Правилах Программы.

Понятно
  • Стоимость услуг зависит от выбранного тарифного плана.
  • Абонентская плата взимается в полном объеме при подключении услуги.
  • Последующие списания абонентской платы будут происходить в тоже число каждого календарного месяца.
  • Если услуга подключена 31 числа месяца, то списание абонентской платы в месяцах, в которых нет 31 числа, будет происходить в последний день месяца.
  • Если в момент списания абонентской платы на счете недостаточно средств, то до пополнения счета и списания платы, действие услуги будет заблокировано.
  • Услуги действуют в поездках по России.
  • Услуги действуют только при использовании официальных приложений и веб-сайтов.
  • Страницы, содержащие контент других сайтов, расходуют основной пакет интернет трафика.
  • Услуги не действуют при использовании VPN, прокси-сервера или инструментов сжатия трафика.
  • При исчерпании основного и дополнительных пакетов трафика доступ к сервисам не гарантируется.
  • При невозможности списания очередной абонентской платы по тарифу действие услуг блокируется до пополнения счета и списания абонентской платы. После пополнения счета и списания абонентской платы по тарифу действие услуг будет продлено на период блокировки.
Понятно

Предложение действительно с 11.01.2019г. для Участников Программы «Спасибо от Сбербанка» (действует с 12.11.11 г. и не ограничена сроком). Организатор - ПАО Сбербанк (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Подробнее: spasibosberbank.ru) и заключается в возможности обмена Накопленных в Программе Бонусов на скидку услуг связи, предоставляемых Партнером Программы: ООО «Сбербанк-Телеком, ОГРН: 1167746305430, 117997, г. Москва, ул. Вавилова д.19. Для получения скидок с использованием Бонусов Участник обязан совершить расходную операцию, минимальная сумма которой составляет 1 (Один) рубль. Количество единовременно используемых Участником Бонусов должно быть равным или превышать 300 (триста) Бонусов. Подробнее на: spasibosberbank.ru/partners/sbermobile. Информация о 99% скидки приведена в качестве примера. В случае, если первоначальная стоимость услуги составляет 1000 руб., то для получения скидки Участнику необходимо Списать 990 Бонусов. Термины с заглавной буквы употребляются в значении, определенном в Правилах Программы.

Понятно

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*** Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гонконг, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Китай, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Мартиника, Реюньон, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таиланд, Турция, Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония

Понятно

Список стран в международном роуминге, в которых действует предложение:

  • Австрия
  • Австрия
  • Бельгия
  • Болгария
  • Великобритания
  • Венгрия
  • Гваделупа
  • Германия
  • Гибралтар
  • Гонконг
  • Греция
  • Дания
  • Ирландия
  • Исландия
  • Испания
  • Италия
  • Казахстан
  • Канада
  • Кипр
  • Китай
  • Корея
  • Латвия
  • Литва
  • Лихтенштейн
  • Люксембург
  • Мальта
  • Мартиника
  • Нидерланды
  • Новая Зеландия
  • Норвегия
  • Польша
  • Португалия
  • Реюньон
  • Румыния
  • Сингапур
  • Словакия
  • Словения
  • США
  • Таиланд
  • Турция
  • Финляндия
  • Франция
  • Французская Гвиана
  • Хорватия
  • Чехия
  • Швейцария
  • Швеция
  • Эстония
  • Япония