ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

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НА 6 месяцев ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

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НА 6 месяцев

при оформлении по промокоду Скидка на абонентскую плату на 6 месяцев, действует на тарифах «Лайт», «Оптимум», «Комбо», «Салют», «Премиум». Срок проведения Акции с 10.08.22г. по 10.09.2022г. skidka50